Не выбрасывайте старые полотенца: неожиданные решения для старого текстиля

7 идей, как дать вторую жизнь изношенным полотенцам

Рано или поздно полотенца изнашиваются и больше не могут использоваться по прямому назначению. Если полотенца утратили мягкость, можно попробовать вернуть ее с помощью небольшой хитрости. Но если это не помогло, использовать изношенный текстиль можно не по прямому назначению.

Вот несколько идей, как можно использовать старые полотенца.

1. Чистящие салфетки. Самое элементарное, что можно сделать из старых полотенец — разрезать их на квадраты и использовать как тряпки для уборки дома.

2. Набивка для подушек. Нарезанное на мелкие кусочки полотенце можно использовать в качестве набивки для декоративных подушек или лежанки для домашних животных.

3. Слюнявчик. Если в доме есть маленькие дети, во время прикорма старые полотенца можно использовать в качестве слюнявчиков. Их можно не стирать, а без сожаления отправлять в ведро после использования.

4. Оригинальный коврик. Несколько полотенец можно разрезать на несколько полосок и попробовать сплести коврик для ванной или на дачу.

5. Прихватки. Идеальное решение для старого толстого полотенца — использовать его в качестве прихватки на кухне.

6. Чехол для гладильной доски. Если у вас есть швейная машинка и навыки шитья, из старого полотенца можно пошить практичный чехол на гладильную доску.

7. Лежанка для животного. Если соединить два старых полотенца одинаковых размеров и сшить по контуру, можно получить лежанку для собаки или кошки. Можно набить ее синтепоном, или другим старым полотенцем, которое вы нарежете на мелкие кусочки.

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