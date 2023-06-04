Как быстро высушить одежду "по науке": проверенные советы на все случаи

Не всегда вещи можно развесить на улице в теплый солнечный день

Для достижения более быстрого высыхания одежды внутри помещения следует учитывать три основных фактора: температуру, влажность и поток воздуха. Понимание научных принципов поможет вам сократить время сушки одежды. Ранее мы отвечали на вопрос, можно ли сушить вещи на батарее.

Как быстро сушить вещи по научному

Молекулы воды, которые "заперлись" внутри волокон ткани, должны превратиться в водяной пар и исчезнуть. В процессе передвижения внутри волокон, они получают достаточно энергии, чтобы превратиться в газообразное состояние. Если материал нагревается, это ускоряет процесс. В то же время, молекулы воды в воздухе могут случайно сконденсироваться на ткани, если влажность воздуха высокая. Поэтому, когда воздух суше, происходит более интенсивное испарение и меньше конденсации, что позволяет одежде быстрее высохнуть. Об этом пишет bb.lv.

Теплый воздух содержит больше влаги, поэтому при повышенных температурах относительная влажность снижается, что способствует быстрому высыханию одежды. Поток свежего воздуха удаляет влажный воздух от сушащейся одежды, минимизируя обратный конденсат на ткани. Именно поэтому, в жаркую погоду одежду часто сушат на открытом воздухе: она проветривается, а солнечные лучи быстро нагревают ткань. Если вам необходимо сушить одежду внутри помещения, рекомендуется выбрать теплое, сухое место с хорошей вентиляцией.

Устройства для сушки

Разумеется, имеются определенные технические решения, способные ускорить данный процесс. Сушилки для белья с подогревом стимулируют испарение при помощи нагретых стержней, тогда как сушильные машины применяют поток теплого воздуха для нагрева одежды и удаления влаги.

Ранее "Телеграф" писал, как быстро высушить одежду сразу после стирки. Процесс займет всего считанные минуты.