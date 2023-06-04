Три простых способа избавиться от мух в доме: из чего сделать ловушку своими руками

Вместе с летом в дома пришла проблема нежелательных насекомых

Мухи, мошки, плодовые мушки и другие насекомые – частая проблема в доме летом. Магазинные приманки не всегда эффективны, поэтому лучше воспользоваться самодельной альтернативой, к тому же, сделать ловушки своими руками очень просто.

Чтобы избавиться от мух в доме, воспользуйтесь ловушками из подручных средств. О действенных лайфхаках рассказывает издание Express.

Ловушка с уксусом

Смешайте две столовые ложки яблочного уксуса, одну столовую ложку сахара, полстакана теплой воды и несколько капель средства для мытья посуды в миске. Тщательно перемешайте смесь. Поставьте емкость там, где есть мухи. Сладкий запах привлечет вредителей, но раствор убьет их.

Трюк со свечой

Зажгите свечу, поставьте в центр тарелки и добавьте немного воды вокруг. Выключите свет и подождите. Мухи слетятся к свече, но попадут в ловушку.

Способ против плодовых мушек

Поместите фрукт в миску, накройте полиэтиленовой пленкой. Острым предметом проткните несколько небольших отверстий в полиэтиленовой пленке. Разместите приманку там, где обычно оседают плодовые мушки. Их заманит запах разлагающихся фруктов, но пленка не даст вредителям выбраться наружу.

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