"Колючие" полотенца снова станут мягкими: с чем их постирать

Один подручный ингредиент вернет полотенцам пушистость

Новые полотенца после нескольких стирок становятся жесткими, волокна ткани твердеют и "колются". Чтобы вернуть мягкость изделиям, нужно постирать их с одним дешевым средством, которое, можем предположить, стоит в вашем кухонном шкафу.

Простой лайфхак с уксусом сделает полотенца снова шелковистыми и пушистыми. О действенном способе рассказывает издание Express.

Со временем полотенца грубеют из-за остатков моющих средств и масел для тела. Кроме того, ухудшает ситуацию накопление на волокнах ткани кондиционера для белья. Чтобы восстановить полотенца, используйте столовый уксус при стирке. Это универсальное средство для чистки жира и пятен с белья, в то же время борется с известковым налетом, плесенью и грибком встиральной машине.

Как вернуть мягкость полотенцам после стирки

Ключевой ингредиент этого лайфхака – уксус — не только удаляет остатки кондиционера для белья, но и прекрасно смягчает полотенца. Загрузите стиральную машину полотенцами. Убедитесь, что барабан не перегружен, чтобы чистка и полоскание сработали на все 100%. Пометите капсулу с моющим средством в машину и добавьте полстакана уксуса в отсек для порошка. Включите стирку на 60 градусов, чтобы тщательно очистить изделия. Дополнительный отжим не помешает.

После стирки полотенца не будут пахнуть уксусом. Ткань станет мягкой и приятной. Однако помните, что добавлять уксус каждый раз не стоит, достаточно использовать средство с периодичностью в шесть недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с каким средством нельзя стирать постельное белье. Из-за этого простыни желтеют.