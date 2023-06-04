Никогда так не стирайте: три ошибки, которые испортят ваши вещи

Стиральная машина сделает все за вас, но нужно знать о некоторых важных нюансах

Деформирование, выцветание, пятна и не только: если после стирки вы столкнулись с этими проблемами, то, скорее всего, допустили ошибку. Стиральная машина облегчает задачу по уходу за одеждой, но требует соблюдения простых правил при стирке одежды, постельного белья и прочего.

Обратите внимание на три распространенные ошибки при стирке вещей. О том, как нельзя стирать, рассказывает издание Express.

Ошибка №1

Использование слишком большого количества моющего средства приведет к тому, что вещи будут жесткими и грубыми на ощупь. Кроме того, накопление пены грозит возникновением грибка в стиральной машине. Соблюдайте дозировку при добавлении порошка. Удобный вариант – капсулы, так вы точно не переусердствуете со средством.

Ошибка №2

Если вы забудете сделать "тест цвета" новой вещи перед стиркой, то она может полинять и испортить остальную одежду. Поэтому помните об этом ритуале. Вам нужно плеснуть немного воды на одежду и промокнуть ее бумажным полотенцем. Если цвет растекается, то стирайте вещь отдельно.

Ошибка №3

Не застегивать молнии – еще одна оплошность. Вы рискуете поцарапать дверцу стиральной машины, поэтому застегните все джинсы и куртки перед тем, как запустить стирку. То же самое можно сказать и о расстегнутых бюстгальтерах, которые могут повредить барабан. Используйте для белья специальный чехол или альтернативу из подручных материалов, к примеру, старую наволочку.

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