Одна хитрость поможет рассчитать идеальную дозу геля для стирки: что нужно сделать

Лайфхак поможет сэкономить и продлить срок службы стиральной машины

Слишком большое количество средства для стирки — одна из самых распространенных ошибок во время пользования стиральной машиной. Избыток геля повреждает волокна. К тому же его частицы остаются на одежде.

Кроме того, излишнее количество средства для стирки рано или поздно приведет к поломке стиральной машины, т.к. избыток пены вызывает быстрый износ насоса и двигателя прибора. К счастью, есть простой способ вычислить необходимое количество геля для стирки.

Помимо экономии эта хитрость поможет продлить жизнь одежде и стиральной машине.

Первым делом нужно заменить мерный стаканчик, которым предлагают пользоваться производители порошка, на столовую ложку.

Чтобы найти идеальное количество необходимого моющего средства, достаточно запомнить следующее правило. Для стирки на легкой загрузке около 3,5 кг белья потребуется 1 столовая ложка средства для стирки, а если мы загрузим в барабан более 5,5 кг белья, потребуется две столовые ложки.

Конечно, на количество геля влияет не только загрузка стиральной машины, но и уровень жесткости воды и загрязненность самой одежды. Например, чем мягче вода, тем меньше моющего средства потребуется.

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