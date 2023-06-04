Пять вещей, которые засоряют сток: никогда не выбрасывайте это в раковину

Не стоит смывать в раковину все подряд, иначе придется вызывать сантехника

Раковины на кухне или в ванной комнате, унитазы, душевые кабины и ванные забиваются самыми разными предметами. Убрать засор не всегда легко самостоятельно, а за услуги сантехника нужно платить. Поэтому легче предотвратить проблему.

Обратите внимание на пять вещей, которые чаще всего забивают канализацию. Об этом рассказал эксперт по сантехнике Ричард Саузерн изданию Express.

Кулинарные жиры

Жиры и масла могут затвердевать и вызывать засоры в трубах, что приводит к блокировке стока. Утилизируйте такие вещества надлежащим образом, прежде чем мыть посуду.

Пищевые отходы

Не стоит выбрасывать остатков пищи в канализацию, так как они могут скапливаться и препятствовать потоку воды. Под запретом, среди прочего, кожура фруктов и кофейная гуща.

Краска и химикаты

Нежелательно выливать в канализацию краску, растворители, пестициды и другие химикаты, так как они могут загрязнить источники воды и нанести вред окружающей среде. Кроме того, подобные материалы могут разъедать трубопровод, что приводит к утечкам и мешает работе сантехники.

Влажные салфетки

Даже так называемые смываемые влажные салфетки не разлагаются и могут засорить стоки и канализацию. Сюда же относятся подгузники, ватные спонжи, палочки и тампоны.

Волосы

Волосы часто являются причиной засора в сливе душа. Попробуйте использовать "ловушку" для волос или дренажную сетку, не забывая регулярно очищать ее.

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