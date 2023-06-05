Как поместить объемное одеяло в стиральную машину: хитрость домохозяек
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Даже большое одеяло можно постирать в машинке, а не везти его в химчистку
Хотя бы раз в год одеяла требуют стирки. Лето подходит для этого лучше всего, ведь на солнце изделие хорошенько просохнет. Объемное одеяло можно постирать без помощи стиральной машины и химчистки. Но если делать это лень, то можно воспользоваться хитростью и поместить в стиральную машину даже очень большое изделие.
Прежде всего нужно выяснить или вспомнить, какой максимальный вес можно загружать в вашу стиралку. Если вес одеяла не превышает лимит, можно приступать к следующему шагу.
Перед стиркой нужно обязательно проверить, чтобы на одеяле не было разошедшихся швов или дырок, через которые может вылезти наполнитель.
Следующий шаг — правильно сложить одеяло. Очень важно, чтобы объемная вещь равномерно распределилась по барабану. Разложите одеяло на кровати и сложите обе его стороны к центру. У вас получится не очень широкая полоска. После этого скатайте одеяло в плотный рулон. В таком состоянии поместите его в барабан.
Туда же можно отправить теннисные мячики, которые не дадут наполнителю одеяла взяться комьями.
Для стирки одеяла отдавайте предпочтение жидким средствам. Выберите режим деликатной стирки и дополнительное полоскание, чтобы наверняка выполоскать все средство для стирки.
Идеально сушить одеяло на свежем воздухе в горизонтальном положении. Постоянно переворачивайте изделие, чтобы оно не запрело.
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