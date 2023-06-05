Тараканы ненавидят запах огурца: как избавиться от надоедливых насекомых

Экологичное средство борьбы с тараканами

Тараканы — одни из самых неприятных для человека насекомых. Соблюдение чистоты в доме не всегда гарантирует, что эти создания не проникнут внутрь. Об этом лучше всех знают жители нижних этажей.

Если в доме завелись тараканы, попробуйте вывести их с помощью нашатырного спирта. Еще одним помощником в борьбе с неприятными насекомыми может стать натуральный и доступный продукт — огурец.

Как пишет Informacion, тараканы ненавидят запах огурца.

Как бороться с тараканами с помощью огурцов

Возьмите свежий огурец, нарежьте его кусочками и пропустите через блендер. Добавьте стакан воды. Вы получите растворенный огуречный сок. Процедите смесь и вылейте огуречный сок в ведро для мытья полов. Не добавляйте туда химические продукты. Полученным раствором вымойте пол.

После этой процедуры тараканы должны покинуть ваш дом.

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