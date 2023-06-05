Избавиться от мух можно раз и навсегда: три очень простые ловушки, которые легко сделать самостоятельно
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Эти самодельные ловушки действительно эффективны
Мухи — это одна из самых распространенных и надоедливых проблем каждое лето. Помимо того, что они могут быть разносчиками различных болезней, их жужжание просто выводит из себя. К счастью, есть несколько эффективных способов, как от них избавиться.
Эти ловушки для мух являются отличной приманкой для насекомых, пишет santeplus. Плюс ко всему их легко сделать самостоятельно, и они избавят вас от использования химических репеллентов.
Как сделать ловушку для мух своими руками
- Яблочный уксус и жидкость для мытья посуды
- Возьмите банку, налейте немного яблочного уксуса и несколько капель жидкости для мытья посуды. Хорошо перемешайте два ингредиента и накройте емкость листом алюминиевой фольги.
- Затем используйте булавку, чтобы проткнуть в листе отверстия, достаточно большие, чтобы через них могли пройти мухи.
- Затем закрепите фольгу, а после прикрепите еще один кусок алюминиевой фольги. Аккуратно проткните отверстия и в этой части (между 1-м и 2-м слоями фольги должен быть небольшой зазор). Необходимо следить за тем, чтобы отверстия не совпадали друг с другом, иначе плодовым мушкам будет легче сбежать.
- Пластиковая бутылка
- Просверлите несколько небольших отверстий в крышке бутылки содовой или минеральной воды.
- Закрутите крышку, отрежьте верхнюю треть бутылки и отложите ее в сторону. На дно бутылки налейте яблочный уксус, фруктовый сок, вино или пиво.
- Затем переверните отрезанную часть бутылки и поставьте ее так, чтобы пробка образовала воронку вниз, и закрепите ее к другой части бутылки скотчем.
- Теперь все, что вам нужно сделать, это установить ловушку рядом с местом скопления плодовых мух.
- Бумажный конус и банка
- Сформируйте бумажный конус с небольшим отверстием внизу. Вам нужно вставить его в банку, но убедитесь, что он не касается полностью дна. Приклейте бумажный конус клейкой лентой, чтобы сохранить форму, и отложите его в сторону.
- Затем возьмите фрукты и положите их на дно банки. Подойдет даже яблочная или банановая кожура.
- После поместите бумажный конус в банку и закрепите его.
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