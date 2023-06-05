Никакого мытья посуды: как жарить на сковороде, чтобы не пришлось мыть ее от растительного масла

Способ, который избавит вас от мытья посуды и лишних калорий

Жареная рыба или мясо – любимое блюдо многих. Но даже самые опытные кулинары не любят мыть посуду после этого вида термообработки – поверхность сковородки остается жирной и неприятной на ощупь,

Именно поэтому этими же кулинарами придуман способ жарки на растительном масле так, чтобы потом не пришлось мыть посуду и плиту. Вместе с Рrostoway расскажем об этом секрете.

Как пожарить на сковороде, чтобы не пришлось ее мыть от растительного масла

Мы привыкли использовать пергамент для выпечки. Но он отлично подходит и для жарки. Дело в том, что пергамент выдерживает температуру до 600 градусов — именно поэтому он не загорается во время жарки и не пригорает.

Чтобы блюдо пожарить на пергаменте, нужно выложить его на сковороду так, чтобы бумага покрывала дно и стенки. Далее необходимо смазать его растительным маслом с помощью кисточки.

Рыбу или мясо нужно подготовить и выложить на бумагу. Блюдо необходимо жарить на среднем огне до готовности. При жарке на пергаменте образуется не такая яркая золотистая корочка, как при обычном жарке, поэтому нужно проверять готовность блюда зубочисткой. После приготовления бумагу можно выбросить, а чистую сковороду не придется мыть.

Блюдо получится таким же сочным, как при жарке. Но продукты таким образом масло практически не впитывают, поэтому данный способ понравится и тем, кто следит за фигурой.