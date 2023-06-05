Вода снова начнет утекать: легкий трюк, чтобы убрать засор в раковине

Эксперт по сантехнике поделился лайфхаком, который поможет разблокировать сток

Волосы, остатки пищи, моющие средства часто приводят к засорам в раковинах и ванных. Выбрасывать эти предметы в канализацию не стоит. Если же сток забился, то попробуйте его разблокировать самым простым способом.

Чтобы прочистить слив и устранить засор в раковине или ванной, попробуйте легкий лайфхак с подручными продуктами. Подробнее рассказал эксперт по сантехнике Ричард Саузерн изданию Express.

Так, прочистить слив раковины или ванны можно с помощью кипятка. Для этого вскипятите чайник или кастрюлю с водой, убедившись, что ее достаточно, чтобы вылить в канализацию за один раз. Осторожно вылейте кипяток прямо в слив. Делайте это медленно, чтобы избежать брызг или ожогов. Дайте воде пройти через трубы в течение нескольких минут.

По словам эксперта, если засор незначителен, то горячая вода может помочь устранить его и очистить слив. Если трюк с кипятком не сработает, то используйте пищевую соду с уксусом, эта смесь эффективно очищает раковины от засора.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробнее, как прочистить слив с помощью пищевой соды и уксуса. Лайфхак очень прост, но даст необходимый результат, чтобы вода снова беспрепятственно утекала.