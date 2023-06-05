Даже покупной будет вкусным и сочным: как улучшить вкус магазинного фарша

Как спасти невкусный фарш

Качество фарша – значительная часть вкуса сочных котлет. Но часто так бывает, что вы купили готовый фарш, а его вкус оставляет желать лучшего. Рассказываем, что с этим делать.

Это можно поправить. Но над полуфабрикатом придется немного "поколдовать". Рассказываем, как приготовить самые лучшие котлеты.

Прежде всего, значительно улучшат вкус фарша соль и перец. О них нельзя забывать, с них следует начинать какие-либо котлеты. Следующим пунктом будет добавление в фарш любимых специй или их смесей, чеснока и зелени. Так даже самое скучное мясо станет сочным и ароматным.

Многие игнорируют привычку добавлять в котлеты хлеб — мол, это пережиток голодных 90-х, когда котлеты состояли практически из одного хлеба. Но правда в том, что небольшое (5-10%) количество хлеба, распущенного в молоке, изменяет текстуру фарша, делает его воздушным и нежным. Поэтому не бойтесь добавить совсем немного – для вкуса.

вкусные котлеты

Действенный способ – добавление сырого или вареного картофеля. В первом случае картофель повлияет еще и на вкус блюда, и если заранее отварить его, котлеты будут лучше формироваться и иметь хрустящую корочку и нежную консистенцию внутри.

Если фарш сухой – особенно это характерно для куриного фарша – можно добавить несколько ложек сливок. Вмешиваем жидкость и оставляем постоять, пока мясные волокна не впитают ее в себя. Такие котлеты будут и сочными, и нежными. Также советуют к сухому фаршу добавлять немного сала.