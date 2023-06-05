Превращаем вентилятор в кондиционер: три удивительных лайфхака помогут справиться с жарой

Три полезных совета помогут пережить грядущую жару

Этим летом в Украине возможны рекордно высокие температуры, а это означает, что пора запасаться различными лайфхаками, которые помогут побороть жару. "Телеграф" рассказывает о трех неожиданных способах, идеально подходящих к применению в жаркую погоду.

Речь пойдет о том, как сделать "хладагент" в домашних условиях, сделать из вентилятора кондиционер, который будет давать больше холодого воздуха и как смастерить своими руками термос для холодной воды.

"Хладагент" из подручных средств

Для этого понадобится несколько обыкновенных губок. Их нужно отправить в морозилку на несколько часов, а после того как они замерзнут, переложить их в зип-пакеты. Их можно использовать в дальнейшем, к примеру, в сумке-холодильнике, чтобы температура дольше оставалась низкой. Или же их можно прикладывать к разгоряченным частям тела в жару — рукам, лбу, шее и т.д.

Из вентилятора в кондиционер

Разумеется, превратить обыкновенный вентилятор в кондиционер не выйдет, но вот сделать так, чтобы он начал давать больше холодно воздуха — запросто. Для этого нужно насыпать кубики льда в большую миску и поставить ее перед включенным вентилятором. Воздух будет проходить через лед и охлаждаться.

Термос для холодной воды из бутылки

В жару важно иметь при себе воду, а чтобы сохранить ее как можно дольше холодной, можно сделать специальный термос. Для этого потребуется залить в бутылку на треть фильтрованную воду, а затем положить ее в морозилку. Но бутылка должна лежать, а не стоять. Таким образом жидкость растечется по всей стенке. Спустя несколько часов, когда вода превратится в лед, в бутылку можно залить воду, сок, холодный чай или кофе. Лед на стенке будет таять равномерно, охлаждая напиток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о шести простых способах, которые помогут охладить дом или квартиру в жару.