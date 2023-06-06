Для чего нужна бирка на чайном пакетике: правильный ответ знают немногие

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Чай у нас ассоциируется с уютом. Что может быть лучше домашних посиделок с любимой выпечкой и горячим напитком?

А вот задумывались ли вы, зачем придумана бирка из бумаги на чайном пакетике? Некоторые думают, что она необходима для прописывания названия фирмы-производителя. Другие уверены, что она создана специально для того, чтобы обмакивать пакетик в чашку во время заваривания напитка – в этом случае бумажный ярлычок будет служить своеобразной ручкой для пакетика. Вместе с Ukr.Media расскажем, зачем же на самом деле придумана эта бирка

Зачем нужна бирка на чайном пакетике

На самом деле бумажная бирка нужна совсем для другого. Она необходима, чтобы фиксировать пакет в чашке во время наливания в нее кипятка.

Бирку нужно разместить на столе, придавить дном чашки, опустить пакет внутрь, и только потом лить воду. Таким образом, пакетик будет крепко зафиксирован, а ниточку не смоет внутрь емкости. После заваривания использованный пакет можно будет легко убрать.

Некоторые граждане придумали для ярлычка на чайном пакете еще одно предназначение. Они отжимают остатки чая из пакета, обматывая ниточку вокруг ложки, при этом держат за ярлык.

Так что заваривайте ваш любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!