Оденьте на метлу чулок: трюк для легкой уборки дома

Благодаря лайфхаку метла и веник не будут забиваться волосами и ворсинками

Во время подметания часто приходится сталкиваться с неудобством, когда на метлу или веник цепляется куча волос и пуха. Из-за этого эффективность уборки снижается. Эту досадную проблему можно решить раз и навсегда. Достаточно применить небольшую хитрость, которой поделился один из пользователей TikTok.

Секрет заключается в использовании полиэтиленового пакета или капронового чулка для защиты щетинок метлы. Если завернуть щетку в полиэтиленовый пакет или надеть на щетину чулок, это создаст барьер, предотвращающий прилипание волос и ворсинок к щетине. Суть в том, что пластик и нейлон генерируют статическое электричество. Таким образом пылинки будут притягиваться на них, а не скапливаться на щетине.

С помощью этого лайфхака вы сможете навести порядок в доме, не отвлекаясь на встряхивание щетки или удаление налипших волос вручную, что сэкономит вам время и силы.

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