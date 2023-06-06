Чем нельзя прочищать забитый сток: есть четыре менее "агрессивных" средства

Для разблокировки канализации необязательно использовать магазинные химикаты

Раковины, ванны, душевые кабины часто забиваются из-за разных предметов, включая волосы, остатки еды и мыльный налет. Магазинные химические средства для прочистки забитого стока действуют агрессивно, к счастью, есть более щадящая альтернатива.

Никогда не лейте в трубы хлор, ведь можно устранить засор в канализации четырьмя эффективными способами. О действенных лайфхаках по прочистке водостока рассказывает издание Express.

Так, специальные средства для чистки канализации, которые предлагают магазины, обычно содержат хлор. Однако это вещество очень агрессивно, может раздражать кожу и дыхательные пути. Кроме того, хлор вреден для окружающей среды, лучше использовать его с экономией. К тому же есть отличные альтернативы этому продукту.

Как прочистить забитый сток

Уксус и разрыхлитель (последний может заменить пищевая сода или соль). Чтобы очистить слив и раковину с помощью этой смеси, насыпьте несколько столовых ложек разрыхлителя в сливную трубу. Добавьте примерно полстакана уксуса, начнется химическая реакция с выделением углекислого газа. Оставьте раствор на 15 минут, а затем смойте горячей водой.

(последний может заменить пищевая сода или соль). Чтобы очистить слив и раковину с помощью этой смеси, насыпьте несколько столовых ложек разрыхлителя в сливную трубу. Добавьте примерно полстакана уксуса, начнется химическая реакция с выделением углекислого газа. Оставьте раствор на 15 минут, а затем смойте горячей водой. Стиральная (кальцинированная) сода и лимонная кислота. Смесь работает по тому же принципу, что уксус с разрыхлителем, но действует мягче. Оставить средства в стоке следует минимум на час. После придется повторить манипуляцию.

Смесь работает по тому же принципу, что уксус с разрыхлителем, но действует мягче. Оставить средства в стоке следует минимум на час. После придется повторить манипуляцию. Таблетки для посудомоечной машины. Растворите капсулы в горячей воде, после медленно вылейте жидкость в канализацию. Используйте твердые таблетки для посудомоечной машины для этого хака, так как они растворяются, а не лопаются.

Растворите капсулы в горячей воде, после медленно вылейте жидкость в канализацию. Используйте твердые таблетки для посудомоечной машины для этого хака, так как они растворяются, а не лопаются. Кола. Безалкогольный напиток — популярное чистящее средство. Фосфорная кислота, которая есть в коле, эффективна против органических материалов, что поможет устранить засор. Вечером залейте литр колы в канализацию, а затем оставьте на ночь, чтобы растворить закупорку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие предметы нельзя выбрасывать в канализацию. Именно они чаще всего становятся причиной забитого водостока.