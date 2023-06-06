Знают единицы: для чего действительно нужна бирка на чайном пакетике

Правильный ответ знают единицы

Мы рассказывали, как правильно выбирать чай. Также делимся информацией, которая многих может удивить. Дело в том, что немногие знают, для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике.

Есть много версий назначения этого маленького клочка бумаги. Некоторые думают, что она необходима для указания на фирму-производителя, информирует Ukr.Media. По мнению других, за нее нужно держать во время того, как обмакиваешь пакетик в чашку во время заваривания напитка — бумажный ярлычок будет служить своеобразной ручкой для пакетика.

Но на самом деле производители укрепляют бирки на чайный пакетик не для этого. Она необходима, чтобы при наливании в чашку кипятка фиксировать пакет. Для этого бирку нужно разместить на столе и придавить дном чашки.

Таким образом, когда мы опускаем пакет внутрь и льем воду, он будет крепко зафиксирован, еще ниточку не смоет внутрь чашки. А использованный пакет после заваривания можно будет легко убрать.

Есть еще одно предназначение, которое придумали креативные пользователи – обматывая ниточку вокруг ложки и держась за ярлык, они отжимают остатки чая из пакета. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.