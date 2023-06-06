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С чем постирать носки, чтобы они снова стали белыми: два действенных лайфхака

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вернуть белый цвет носкам просто
Вернуть белый цвет носкам просто. Фото pexels.com

Стиральный порошок при стирке носков замените подручными средствами

Белые носки после многочисленных стирок становятся серыми или желтыми, некоторые пятна, кажется, вывести невозможно. Однако есть возможность вернуть белизну вещам, и отбеливатель в этом точно не помощник.

Чтобы носки снова стали белыми, постирайте их с особыми подручными средствами. О двух действенных лайфхаках рассказывает издание Express.

Как отстирать белые носки

  • Лайхфак с таблеткой для посудомоечной машины. Добавьте в барабан стиральной машины одну-две капсулы для посудомойки вместо порошка. Включите стирку на 40-60 градусов. Вы удивитесь, но это средство справится с любыми пятнами на носках, изделия станут белыми, словно только после покупки.
  • Лайфхак с уксусом и пищевой содой. Доступные средства часто используются в бытовых задачах, стирка носков белого цвета – один из таких случаев. Комбинация продуктов блестяще справится с грязными изделиями. Добавим, что сушить белые носки рекомендуется на солнце.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое средство поможет вернуть мягкость колючим полотенцам. Простой лайфхак следует повторять несколько раз в год.

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#Носки #Стирка #Лайфхак