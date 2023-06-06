Достаточно раз в полгода кидать в барабан эти таблетки, чтобы машинка была как новая
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Машинка будет сверкать изнутри как новенькая
Многие домохозяйки знают, как осуществить очистку лотка стиральной машины, избавиться от плесени на резиновой прокладке и устранить неприятные запахи в барабане устройства. Однако внутри машины есть компоненты, к которым невозможно достать руками. И эти компоненты также требуют чистки.
Если вы повторите эту хитрость, ваша стиралка будет сверкать так, будто она только что была приобретена. Нужны только 2 таблетки для посудомоечной машинки. Об этом пишет cpykami.
Как почистить стиральную машину
Положите две таблетки для посудомойки в пустую стиральную машину. Установите максимально высокую температуру и режим отжима, а также добавьте дополнительный полоскательный цикл. Этот процесс удалит все накопившиеся загрязнения внутри машины, которые набрались в течение многих лет. Рекомендуется проводить такую чистку каждые полгода, чтобы сохранить чистоту.
Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему решается одна из главных проблем устройства.