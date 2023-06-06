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Достаточно раз в полгода кидать в барабан эти таблетки, чтобы машинка была как новая

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вытянут всю грязь из стиралки как магнитом
Вытянут всю грязь из стиралки как магнитом. Фото cpykami

Машинка будет сверкать изнутри как новенькая

Многие домохозяйки знают, как осуществить очистку лотка стиральной машины, избавиться от плесени на резиновой прокладке и устранить неприятные запахи в барабане устройства. Однако внутри машины есть компоненты, к которым невозможно достать руками. И эти компоненты также требуют чистки.

Если вы повторите эту хитрость, ваша стиралка будет сверкать так, будто она только что была приобретена. Нужны только 2 таблетки для посудомоечной машинки. Об этом пишет cpykami.

Как почистить стиральную машину

Положите две таблетки для посудомойки в пустую стиральную машину. Установите максимально высокую температуру и режим отжима, а также добавьте дополнительный полоскательный цикл. Этот процесс удалит все накопившиеся загрязнения внутри машины, которые набрались в течение многих лет. Рекомендуется проводить такую чистку каждые полгода, чтобы сохранить чистоту.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему решается одна из главных проблем устройства.

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#Чистка #Лайфхак #Стиральная машина #Стиральная машинка