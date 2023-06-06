Как очистить подушку, не стирая в машинке: фантастический трюк с подручным средством

С пожелтением подушек легко справится одно подручное средство

В летние месяцы подушки требуют большего ухода, к счастью, вы сможете без проблем очистить их в домашних условиях. С неприятным запахом, пятнами от пота и пожелтением с легкостью справится подручный продукт, который найдется в вашем доме.

Чтобы очистить подушки без стиральной машины, воспользуйтесь действенным лайфхаком. Ключевой ингредиент для этого трюка – пищевая сода, передает издание Express.

Как очистить подушку без стиральной машины

Пищевая сода – чудесное средство для уборки, которое пригодится и в уходе за постельными принадлежностями. Этот порошок отлично впитывает влагу и устраняет запахи, что делает его идеальной для потных подушек. Все, что вам нужно сделать, это посыпать соду равномерным слоем на подушки и оставить на пару часов. После этого с помощью ручного пылесоса удалите остатки порошка с изделия.

Кроме того, такие дополнительные меры облегчат уход за подушками:

Используйте защитные чехлы для подушек.

Проветривайте подушке на улице в солнечную погоду.

Еженедельно стирайте наволочки.

Выбирайте влагоотталкивающие наволочки.

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