Забудьте про неприятный запах: народные средства, чтобы меньше потеть летом

Отвары трав или лосьны из доступных средств уберегут вас от неприятного запаха пота

Летом большинство людей сталкивается с неприятной проблемой повышенного потоотделения. Это доставляет дискомфорт и портит внешний вид. Существуют крайне радикальные меры в виде бьюти-процедур, которые помогут от этого избавиться, но есть и народные средства.

На портале L'Officiel Ukraine рассказали о том, как меньше потеть летом при помощи отваров трав и других средств, которые есть в каждом доме. Однако стоит помнить, что эффект от этих средств накопительный и желаемого чудо-эффекта за один раз не произойдет.

Отвар ромашки с содой

Возьмите 60 граммов цветков ромашки, которые можно купить в аптеке, и залейте их 2 литрами кипятка. Дайте отвару настояться ночь, после чего добавьте 2 ст. л. соды. Этим отваром нужно делать регулярные обтирания проблемных мест на теле.

Яблочный уксус с водой

Важно отметить, что обычный столовый уксус для этой процедуры не подойдет, так как может вызвать ожог или аллергию, поэтому нужен именно яблочный. Размешайте его с водой в пропорции 1:1 и протирайте проблемные зоны, используя ватный диск.

Крахмал

Подойдет как кукурузный, так и картофельный крахмал. Это средство играет роль абсорбента, поэтому отлично удаляет пот. Смешайте крахмал с 1 ч. л. соды и "припудривайте" таким составом чистую сухую кожу.

Перекись водорода

Перекись водорода — это универсальное средство, которое также можно использовать и для удаления пота. Смешайте 5 мл. перекиси с водой и протирайте подмышки, используя ватный диск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как избавиться от неприятного запаха в квартире. Чаще всего, причиной появления неприятного запаха может стать плесень, влага, испортившиеся продукты.