Освежитель больше не нужен: трюк с ершиком избавит от вони в туалете

Простой, но очень эффективный способ освежить воздух

Проблема появления неприятного запаха в санузле знакома каждому. Часто от вони в туалете пытаются избавиться с помощью освежителя воздуха, ароматизаторов для унитаза или саше и самых неожиданных продуктов. Но тратиться на эти средства не придется, если применить небольшую хитрость с ершиком. Этот метод можно применить и в том случае, если срочно нужно избавиться от амбре, а освежитель воздуха закончился.

Опытные хозяйки советуют наливать в чашу для ершика моющее средство с сильным и приятным ароматом. Это может быть жидкий порошок для стирки, средство для полоскания или моющее средство для посуды. Благодаря этой хитрости в туалетной комнате будет стоять приятный аромат, а ершик для унитаза всегда будет чистый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха в туалете с помощью уксуса, а также — зубной пасты.