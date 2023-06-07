Зачем нужен выдвижной ящик под духовкой: почти никто не знает, как его использовать

Используем пространство правильно!

В обиходе есть такие вещи, о настоящем предназначении которых знают далеко не все. Например, для многих нижний ящик в духовке — это просто пустое пространство.

Однако этот функциональный элемент может оказаться очень полезным. Вместе с "Главредом" разберемся, для чего предназначен этот ящик и что можно хранить в нем.

Что можно хранить в ящике под духовкой

Он предлагает дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей и предметов. Вот несколько идей о том, что можно хранить в этом удобном пространстве.

Ящик может использоваться для хранения кухонных принадлежностей: форм для выпечки, противней, сковородок, решеток и других полезных при готовке инструментов.

Ящик можно использовать для хранения дополнительной посуды, например, тарелок, кружек или столовых приборов. Это удобно, особенно если у вас ограниченное пространство на кухне.

В ящике можно хранить специи, муку, соль, сахар и тому подобные продукты. Таким образом у вас освободится много шкафчиков.

"Скрытая" функция выдвижного ящика под духовкой

В некоторых руководствах к кухонным плитам он называется "ящик для подогрева" и это вовсе не случайно. Если у вас нет микроволновки или вы экономите на электроэнергии, то это может послужить вам достойной альтернативой.

Дело в том, что во время готовки в духовке ящик нагревается. В нем можно легко подогреть блюда или оставить там, чтобы еда не остыла.

"Телеграф" ранее рассказывал, зачем нужны нижние ящики в холодильнике. Оказывается, не все продукты мы хранили правильно.