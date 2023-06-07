Приготовьте для муравьев "угощение" из кофе: насекомые больше не зайдут в ваш дом

Ароматное и эффективное средство борьбы с непрошенными гостями

Безобидные на первый взгляд муравьи могут стать настоящим кошмаром, так как они никогда не приходят поодиночке и от них трудно избавиться.

С приходом тепла эти маленькие насекомые выходят на улицу в поисках еды и проникают в кухни. При обнаружении муравьев нужно как можно быстрее прогнать их из дома, так как они ко всему прочему являются переносчиками микробов. Для этой цели можно использовать инсектициды, либо народные средства. Одним из таких является кофе, пишет Elmueble.

Аромат кофе, которым мы любим наслаждаться по утрам, работает как идеальный репеллент от муравьев.

В первую очередь необходимо тщательно очистить все поверхности, заселенные муравьями. Возможно, вам придется выбросить некоторые продукты, в которых они были замечены, например, сахар. Как только уборка будет завершена, разложите кофейные зерна в шкафу, возле сахарницы и на полу, создав тем самым ароматный барьер для муравьев.

Чтобы усилить эффект, можно приготовить с помощью кофе инсектициды.

Рецепт кофейного средства от муравьев

Вариант 1. Смешайте кофейную гущу с пищевой содой и посыпьте этой смесью места, через которые муравьи попадают в ваш дом. Эта смесь смертельна для насекомых.

Вариант 2. Вскипятите кофейную гущу в воде и добавьте немного белого уксуса и корицы. В бутылочку с пульверизатором поместите несколько очищенных зубчиков чеснока. Затем залейте туда теплую смесь из кофе с корицей и уксусом. Эту смесь нужно распылять прямо на муравьев, когда вы их заметите в своем доме.

Аромат кофе будет отпугивать не только муравьев, но еще блох и ос.

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