Что нужно положить на шкафчики в кухне, чтобы не было пыли и жира

Вот что нужно делать раз в 6 месяцев

Все сталкиваются с неприятной ситуацией на кухне — появлением пятен и жирных разводов на шкафчиках и плитке. Если быстро не устранить загрязнения, то со временем эти старые пятна становятся все труднее удалять. К тому же, верхняя часть кухонных шкафов быстро накапливает пыль.

Чтобы избежать этой проблемы и избавиться от необходимости регулярно чистить мебель, пишет pixelinform, можно положить газету, но это решение будет выглядеть некрасиво, а бумагу придется менять каждую неделю.

Что нужно делать, чтобы на шкафчиках не было пыли и пятен

Нужно взять неиспользуемое постельное белье, можно простыни и наволочки. Нарезать на несколько кусков ткани таким образом, чтобы каждый кусок мог полностью покрыть верхнюю часть шкафчика. Перед тем, как положить тканевое изделие на мебель, его следует погрузить в тазик с мыльным раствором, используя хозяйственное мыло.

Рекомендуется покрыть все шкафчики влажной тряпочкой. В результате мебель не будет пылиться и покрываться липким налетом. Удобство заключается в том, что ткань не нужно будет менять часто. Это требуется делать только раз в полгода.

Ранее "Телеграф" писал, как удалить жирные пятна на плитке. Тереть ничего не нужно — жир растворится сам, если применить один способ.