Чтобы месяц лежала свежей: как хранить разную зелень дома
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Различные травы имеют разные способы хранения
Лето – сезон зелени. Мы рассказывали, как заморозить зеленый лук. Но есть способы сохранить зелень и без заморозки, если планируете ее съесть свежей. Для каждого вида зеленых условий хранения отличаются.
Детальнее об этом рассказываем вместе с "ТСН". После уборки зелени на огороде или приобретения ее в магазине нужно сразу перебрать листики, убрать испорченные, оторвать корни. Также все листики следует тщательно промыть – на них живут бактерии, которые могут "перебраться" внутрь стебля.
Как мыть зелень
Многие считают, что достаточно промыть под проточной водой, но это не так. Воду следует набрать в глубокую миску и менять несколько раз.
Затем зелень просушивают. Сначала ее встряхивают, а потом выкладывают на бумажное полотенце. Хранить можно только ту зелень, которая полностью высохла.
Зелень и холодильник
Можно хранить зелень в любом прохладном месте. Подойдут также амбар, погреб, нижние полки кухонных шкафчиков. Важно также, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.
В холодильнике зелень хранится при температуре не выше +4 градуса, в специальных отсеках для хранения зелени или на нижней полке. Не стоит прижимать зелень к задней стенке – листики могут замерзнуть.
Советы для разных видов зелени
Различные виды зелени лучше хранить отдельно, ведь каждый имеет свой аромат. Да и правила хранения разнятся.
- Петрушка. Лучше всего для нее подходит специальный вертикальный контейнер с емкостью для воды. Если создать идеальные условия, в таком контейнере петрушка может храниться до 50 дней. Можно взять обычную стеклянную банку и налить туда воду. Петрушка продержится свежей до 20 дней.
- Кинза. Эта зелень имеет меньший срок хранения. Хранить ее нужно так, чтобы стебли были полностью опущены в воду. А вот листики погружать не стоит.
- Укроп. В специальном контейнере зелень может сохранять свежесть и витамины до 2 месяцев. В банке с водой укроп будет стоять до 45 дней.
- Зеленый лук. Если корни поместить в воду, а листья прикрыть пакетом с небольшими дырочками – до трех недель. Если завернуть ее во влажное полотенце — до 14 дней.
- Базилик. Лучше хранить отдельно – эта специя имеет сильный запах. Хранить в контейнере или банке с водой можно до недели.
- Шпинат. В полиэтиленовом пакете с дырочками он будет храниться свежим до 6 дней.
- Щавель – обязательно положить на хранение в день, когда он был сорван. Тогда он продержится до 2-х недель.
- Мелисса, мята. Лучше всего хранятся во влажном полотенце. Эти виды душистой зелени "живут" до недели.
Просто выберите любимую зелень и комфортный для себя способ хранения. Также мы подробно рассказывали, как хранить укроп и петрушку.