Чтобы месяц лежала свежей: как хранить разную зелень дома

Различные травы имеют разные способы хранения

Лето – сезон зелени. Мы рассказывали, как заморозить зеленый лук. Но есть способы сохранить зелень и без заморозки, если планируете ее съесть свежей. Для каждого вида зеленых условий хранения отличаются.

Детальнее об этом рассказываем вместе с "ТСН". После уборки зелени на огороде или приобретения ее в магазине нужно сразу перебрать листики, убрать испорченные, оторвать корни. Также все листики следует тщательно промыть – на них живут бактерии, которые могут "перебраться" внутрь стебля.

Как мыть зелень

Многие считают, что достаточно промыть под проточной водой, но это не так. Воду следует набрать в глубокую миску и менять несколько раз.

Затем зелень просушивают. Сначала ее встряхивают, а потом выкладывают на бумажное полотенце. Хранить можно только ту зелень, которая полностью высохла.

Зелень и холодильник

Можно хранить зелень в любом прохладном месте. Подойдут также амбар, погреб, нижние полки кухонных шкафчиков. Важно также, чтобы не попадали прямые солнечные лучи.

В холодильнике зелень хранится при температуре не выше +4 градуса, в специальных отсеках для хранения зелени или на нижней полке. Не стоит прижимать зелень к задней стенке – листики могут замерзнуть.

Советы для разных видов зелени

Различные виды зелени лучше хранить отдельно, ведь каждый имеет свой аромат. Да и правила хранения разнятся.

Петрушка. Лучше всего для нее подходит специальный вертикальный контейнер с емкостью для воды. Если создать идеальные условия, в таком контейнере петрушка может храниться до 50 дней. Можно взять обычную стеклянную банку и налить туда воду. Петрушка продержится свежей до 20 дней.

Кинза. Эта зелень имеет меньший срок хранения. Хранить ее нужно так, чтобы стебли были полностью опущены в воду. А вот листики погружать не стоит.

Укроп. В специальном контейнере зелень может сохранять свежесть и витамины до 2 месяцев. В банке с водой укроп будет стоять до 45 дней.

Зеленый лук. Если корни поместить в воду, а листья прикрыть пакетом с небольшими дырочками – до трех недель. Если завернуть ее во влажное полотенце — до 14 дней.

Базилик. Лучше хранить отдельно – эта специя имеет сильный запах. Хранить в контейнере или банке с водой можно до недели.

Шпинат. В полиэтиленовом пакете с дырочками он будет храниться свежим до 6 дней.

Щавель – обязательно положить на хранение в день, когда он был сорван. Тогда он продержится до 2-х недель.

Мелисса, мята. Лучше всего хранятся во влажном полотенце. Эти виды душистой зелени "живут" до недели.

Просто выберите любимую зелень и комфортный для себя способ хранения. Также мы подробно рассказывали, как хранить укроп и петрушку.