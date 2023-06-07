Замочите белые вещи в молоке - и вы будете удивлены результатом: хитрости по отбеливанию одежды

Трюки, которые являются отличной альтернативой отбеливателю.

Белое белье со временем тускнеет и желтеет, поэтому для его обслуживания требуется особая осторожность. К счастью, есть некоторые хитрости, чтобы белые вещи снова засияли, при чем без использования различной химии.

Как отмечает портал santeplus, при наличии правильных ингредиентов можно приготовить натуральный отбеливатель, который поможет сохранить белизну белых вещей. Топ-3 полезных лайфхака — далее.

Как вернуть белью белизну без отбеливателя

Молоко

Молоко является отличным средством для отбеливания, потому, что оно может понадобиться для деликатных тканей или хлопчатобумажных изделий.

В зависимости от того, сколько вещей вы планируете стирать, положите белье в маленькую или большую миску с молоком; Замочите одежду на 2–3 часа. После постирайте одежду, запустив обычный цикл стирки, а затем дайте высохнуть на открытом воздухе.

Аспирин

Это аптечное средство также отлично справляется с пятнами на белых тканях. Чтобы использовать его в качестве отбеливающего продукта, нужно:

Начните с растворения 5 таблеток аспирина в тазу с водой. Замочите одежду и оставьте на 1 час или больше. Поместите белье в стиральную машину, затем запустите обычный цикл.

Уксус

Это супер моющее средство, которое может похвастаться своими смягчающими и отбеливающими свойствами.

Положите 1 чашку уксуса примерно на 3 литра горячей воды; Окуните белую одежду в раствор уксуса; Оставьте пропитаться на ночь; На следующий день постирайте вещи как обычно.

Ранее "Телеграф" делился проверенным лайфхаками, которые помогут отбелить старые простыни. Использовать отбеливать не стоит, так как он может испортить ткань и придать вещи желтизну.