Простейшие способы, как держать комаров подальше от дома: растения, которые отпугивают насекомых

У комаров очень развито обоняние и определенные запахи их отпугивают

Устали от укусов и раздражающего жужжания, которое не дает вам уснуть? Пришло время вытеснить этих нежелательных гостей — комаров.

К счастью, есть несколько натуральных средств, которые с легкостью заменят химические репелленты от насекомых, пишет santeplus. Эти методы очень эффективны в борьбе с комарами. Эти вредители будут держаться подальше от вашего дома, если вы разместите у себя несколько запахов, которые отпугивают комаров.

Как избавиться от комаров

Герань — очень популярное красивое растение, украшающее террасы и балконы. Но у него также есть особенность отпугивать насекомых, особенно комаров, которые не переносят ее запах.

Лимон и корица — это очень мощный и эффективный дуэт, который быстро изгонит комаров из вашего дома. Разрежьте цитрусовые пополам, посыпьте ломтики небольшим количеством корицы и поместите на решетку духовки. Не закрывайте дверцу духовки и выпекайте 5 минут. Затем выключите устройство, и оставьте дверь открытой на ночь. На следующее утро вы обнаружите, что в доме больше нет комаров.

Лимон и уксус — комарам не нравится запах лимона и тем более уксуса. Их интенсивный запах является надежным средством от насекомых. Отрежьте несколько ломтиков лимона, смочите их уксусом и поставьте в вазы или на подоконники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему комары кусают людей. Учные выяснили на какой именно запах реагируют насекомые и почему одних людей они кусают чаще, чем других.