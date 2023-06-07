Какую часть стиральной машины нужно регулярно чистить: об этом все забывают

Неприятному запаху и плесени в стиральной машине не место

Если вы забываете чистить стиральную машину, то это одна из ошибок, которая может испортить ваши вещи. К тому же, привести прибор в порядок не составит труда, а для чистки нужны лишь подручные средства – пищевая сода и уксус.

Чаще всего люди забывают очистить от загрязнений одну часть стиральной машины – фильтр, что негативно сказывается на работе прибора. Чтобы ваша "помощница" функционировала правильно, выполните четыре простых шага, пишет Express.

Как чистить стиральную машину

Шаг 1. Очистите уплотнитель от плесени и грибка. Нанесите в область между металлическим барабаном и резиновым уплотнением пищевую соду, налейте немного уксуса, протрите тряпкой.

Шаг 2. Удалите грязь из барабана. Для этого насыпьте в него немного пищевой соды и добавьте уксус в отсек для моющих средств. Включите самую горячую стирку, обычно это 90 градусов.

Шаг 3. Приведите в порядок ящик для порошков. Отсек нужно потереть жесткой щеткой. В качестве средства используйте тот же уксус или любой чистящий бытовой продукт. Пространство за ящиком очистите с помощью комбинации уксуса и соды.

Шаг 4. Помойте загрязненный фильтр. Обычно это часть прибора находится за маленькой дверцей в правом нижнем углу машины. Откройте дверцу, отвинтите фильтр, вытащите его и удалите грязь, протерев в миске с водой. Не забудьте надеть резиновые перчатки, ведь это не самая приятная работа.

Эти простые лайфхаки предотвратят появление затхлого запаха в стиральной машине. Регулярно проводите чистку, чтобы ваши вещи не портились и были после стирки действительно свежими.

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