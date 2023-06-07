Скоро отпуск: как подготовить дом к долгому отсутствию хозяев

Полезные советы для тех, кто собирается на отдых

Перед поездкой в отпуск нужно не только собрать чемоданы и ничего не забыть, но и подготовить свой дом к тому, что в нем некоторое время никто не будет жить. Если хорошенько все продумать и следовать нескольким правилам, возвращение домой будет еще приятнее, ведь не придется с порога наводить порядки.

Итак, как подготовить дом к длительному отпуску.

Проведите ревизию в холодильнике и вымойте его. Утилизируйте все скоропортящиеся продукты, открытые консервы, молочные продукты. Такие продукты как сыр, масло, колбаса можно отправить в морозильную камеру. Если есть опасения, что в ваше отсутствие электричество будут отключать, либо вы сами планируете отключить электрику, то уберите абсолютно все продукты из холодильника и вымойте его.

Проведите тщательную уборку. Если не хочется возвращаться в наполненный неприятными ароматами дом, вымойте всю посуду, полы, постирайте и уберите белье, вынесите мусор и вымойте мусорное ведро.

Чистый дом не только поможет вам расслабиться после возвращения, но и защитит от вредителей, таких как плодовые мушки и тараканы.

Отключите технику от розеток. Это относится ко всем устройствам, которые не будут использоваться во время вашего отсутствия — телевизоры, компьютеры, ноутбуки, микроволновая печь, бойлер и прочие. Отключение бытовой техники не только поможет сократить счета за электроэнергию, но и защитит ваши устройства в случае скачка напряжения.

Перекройте воду. Это предотвратит непредвиденные аварии с протечками и затоплениями.

Позаботьтесь о домашних питомцах и растениях. Если у вас есть домашние животные, их нужно будет кормить и ухаживать за ними, пока вас нет. Продумайте, кто в ваше отсутствие сможет о них заботиться. Этого же человека можно попросить поливать растения, если они есть. В противном случае для цветов можно использовать систему капельного полива.

Не забудьте хорошо закрыть все двери и окна. Если вы пользуетесь сигнализацией, не забудьте включить ее.

Помните, что не следует делиться слишком большим количеством информации о вашем отпуске в соцсетях. Это не позволит злоумышленникам следить за вашими перемещениями. Оставьте публикацию своих ярких фото с отпуска до своего возвращения.

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