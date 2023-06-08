Как самостоятельно очистить воду в домашних условиях: лайфхаки, которые точно вам пригодятся

Советы, с помощью которых можно обезопасить себя

Чистая вода — необходима человеку для ежедневного питья. Однако ситуации бывают разные и доступ к чистой воде есть не всегда.

Вместе с "Главредом" расскажем, чем можно дезинфицировать воду для питья и как обезопасить себя от инфекций. Читайте материал и пейте только полезную воду.

Как самостоятельно очистить воду в домашних условиях

Один из самых простых способов очистить воду — это заморозка. Для этого необходимо наполнить емкость водой, поставить ее в морозильную камеру и тщательно следить за заморозкой.

Когда вода замерзла на 2/3, нужно достать емкость и вылить из нее незамерзшую воду. Замерзшая в последнюю очередь жидкость — это "легкая вода", которая содержит вредные примеси. А оставшийся лед необходимо разморозить и употребить в течение 8 часов.

Также неплохим способом очистить воду является использование активированного угля. Способ достаточно простой, займе всего несколько часов.

Для него необходимо завернуть в марлю несколько таблеток активированного угля и положить их на дно банки или любой емкости с водой. Активированный уголь должен полежать в воде несколько часов, спустя это время вода полностью очистится.

Наиболее простой и практически всегда доступный способ обеззаразить воду — это кипячение. Однако нужно знать особенности.

Вода хорошо очистится в том случае, если кипятить её не менее 10 минут, а также отстоять после кипячения. Сливать такую воду необходимо так, чтобы не взболтался осадок на дне.

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