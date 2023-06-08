Хитрость наших бабушек: как сделать, чтобы кухонное полотенце не воняло
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Лайфхак удивит своей простотой и впечатляющими результатами
Со временем кухонные полотенца изнашиваются и начинают источать неприятный запах даже вскоре после стирки. Чаще всего приходится избавляться от таких вещей и покупать новые. Но в арсенале опытных хозяек есть отличный метод обновления старых кухонных полотенец и избавления их от неприятного запаха.
Часто кухонные полотенца стираются обычным порошком с добавлением небольшого количества отбеливателя или усилителя. Но гораздо эффективнее их вываривать. Не зря этим методом пользовались еще наши бабушки.
Дело в том, что стандартной стирки недостаточно в тех случаях, когда полотенца имеют неприятный запах и жирные загрязнения. Кипячение поможет избавиться от амбре и вернуть прежний вид изделию.
Как выварить кухонные полотенца
Наполните кастрюлю водой, чтобы она покрывала полотенца.
Добавьте немного средства для мытья посуды и поставьте кастрюлю на средний огонь.
Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимума и дайте ей покипеть 10-15 минут, чтобы полностью убить бактерии и грибки.
По истечении этого времени достаньте полотенца из горячей воды с помощью пинцета. Пока они еще теплые, почистите их щеткой с жесткой щетиной и промойте чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.
Хорошо отожмите их и повесьте на солнце, пока они полностью не высохнут.
Если вы также хотите отбелить кухонные полотенца, вы можете замочить их в растворе горячей воды, стакана уксуса и полстакана пищевой соды на час. Затем постирать их с мылом. Для удаления стойких пятен используйте щетку. Вы увидите, как мало-помалу исчезнут пятна и полностью исчезнет неприятный запах.
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