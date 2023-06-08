От лаврового листа до соды: что положить в обувь, чтобы избавиться от вони

Положите один из этих средств внутрь на ночь — и неприятного запаха как не бывало

Большинство знают, что можно легко и просто избавить любую обувь от неприятного запаха. Для этого достаточно положить внутрь ботинок, кроссовок или любой другой обуви специальные материалы на ночь, которые поглощают неприятный аромат и обычно имеют антибактериальное действие.

Есть несколько способов убрать зловонное "амбре" внутри любимой пары. Есть четыре ингредиента, которые стоит положить внутрь обуви, чтобы неприятный запах больше вас не беспокоил. Об этом пишет pixelinform.

Что положить в обувь на ночь

Лавровый лист

Лавровый лист отлично избавляет от неприятных запахов и эффективно борется с микробами. Достаточно всего одного листочка для каждого элемента обуви.

Активированный уголь

Этот доступный продукт часто помогает, когда кто-то в доме отравился, поэтому его всегда хранят в аптечке на случай необходимости. Однако с помощью таблеток можно также избавиться от неприятного запаха в обуви.

Сода

Этот порошок эффективно борется с вредными микроорганизмами и избавляет от неприятных запахов. Рекомендуется использовать не более одной ложки данного средства на каждый элемент обуви.

Эфирные масла

Можно самостоятельно выбирать масла по своему вкусу. Наносим немного масла на ватный диск и помещаем его в обувь на ночь.

Ранее "Телеграф" писал, как почистить белую обувь и вернуть ему первоначальную белизну. Эффективный способ, который можно повторить в домашних условиях.