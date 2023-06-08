"Посолите" воду в унитазе и одной вонючей проблемой будет меньше: маленькая хитрость

Засоры и неприятный запах станут воспоминаниями

Соль идеально подходит для очистки и дезинфекции. Поэтому она пригодна не только для кулинарных целей, но и может быть использована при уборке и стирке. Вот один из многих простых советов, показывающих, как соль можно эффективно применять для очистки унитаза.

Если унитаз начинает забиваться, это может иметь негативные последствия, поэтому, если вы заметили, что вода в унитазе смывается медленнее, чем обычно, необходимо срочно принять соответствующие меры, пишет ukr.media. Следуйте указанным рекомендациям, и вы забудете о проблеме засоренных труб.

Как устранить засор и убрать вонь в унитазе

Вам понадобится обычная поваренная соль. Возьмите одну чашку соли и насыпьте ее в унитаз, затем добавьте два литра кипятка сверху. Ожидайте 10 минут, а затем вылейте примерно четыре литра теплой воды (не кипящей) в унитаз и смойте. Рекомендуется проводить эту процедуру ежедневно, чтобы минимизировать риск засоров.

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