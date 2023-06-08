Как отличить серебро от подделки: возьмите обычный мелок

Проверить украшения можно легко в домашних условиях

Есть много методов, позволяющих определить подлинность серебра, как и наручные часы, в домашних условиях. Если вы не уверены в том, является ли ваше украшение действительно драгоценным, можно воспользоваться несколькими способами, но с ними нужно быть осторожнее, чтобы не испортить металл.

К примеру, если у вас есть доступ к химическим веществам, таким как серная кислота, йод или отбеливатель, вы можете использовать их, пишет ukr.media. Возьмите ватную палочку, погрузите ее в жидкость и коснитесь ею изделия. Если серебро стало темнеть по краю, можно быть уверенными, что металл подлинный.

Однако какой в этом смысл, если украшение или другое изделие уже непоправимо повреждены? Вместо этого следует применить другой способ, который полностью безопасен для серебра. Этот метод основан на использовании мела.

Как проверить подлинность серебра мелом

Вам потребуется только потереть украшение мелом. Это не повредит ценный металл. Если мел покрылся темными следами, то можно считать, что вы имеете дело с настоящим серебром.

Ранее "Телеграф" писал, как предотвратить почернение серебряных украшений. С одним способом будет сверкать, как и прежде.