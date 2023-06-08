Два простых продукта быстро и легко удалят жир из духовки: уборка будет стоить копейки

С помощью этого трюка духовка будет как новая

Ваша духовка загрязнилась, и вы не знаете, как удалить жир, налипший на стенки? А что, если мы скажем вам, что можно сделать свою духовку идеально чистой, не тратя кучу денег на различные химикаты.

С некоторыми натуральными ингредиентами из вашей кухни легко приготовить удивительное чистящее средство, пишет santeplus. Всего за 5 минут вы получите недорогое и при этом очень эффективное моющее для очистки духовки. Все, что вам нужно — сода и уксус.

Как эффективно очистить духовку

Что вам понадобится:

Немного воды

уксус

пульверизатор

пищевая сода

Губка, ткань или бумажное полотенце

Что делать:

Сначала снимите решетки в духовке, чтобы очистить их отдельно, а затем протрите саму технику влажной тряпкой. При необходимости используйте лопатку, чтобы соскоблить пригоревшие остатки. Затем переходите к нанесению очищающего средства. В контейнере смешайте ½ стакана пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. С помощью чистой ткани или губки нанесите средство на внутренние стенки прибора, не касаясь зон нагрева. Дайте средству подействовать не менее 2 часов, пока пищевая сода расщепляет жир. После обрызгайте уже затвердевшую пасту горячей водой из пульверизатора, после чего проведите губкой по проблемным участкам. После того как вы удалили пищевую соду, распылите уксус, разведенный в небольшом количестве воды, на все поверхности духовки, дайте постоять несколько минут, а затем протрите все тканью, смоченной в горячей воде, или просто бумажным полотенцем. Оставьте сохнуть на открытом воздухе, оставив дверцу духовки приоткрытой.

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