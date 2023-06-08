Два простых продукта быстро и легко удалят жир из духовки: уборка будет стоить копейки
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С помощью этого трюка духовка будет как новая
Ваша духовка загрязнилась, и вы не знаете, как удалить жир, налипший на стенки? А что, если мы скажем вам, что можно сделать свою духовку идеально чистой, не тратя кучу денег на различные химикаты.
С некоторыми натуральными ингредиентами из вашей кухни легко приготовить удивительное чистящее средство, пишет santeplus. Всего за 5 минут вы получите недорогое и при этом очень эффективное моющее для очистки духовки. Все, что вам нужно — сода и уксус.
Как эффективно очистить духовку
Что вам понадобится:
- Немного воды
- уксус
- пульверизатор
- пищевая сода
- Губка, ткань или бумажное полотенце
Что делать:
- Сначала снимите решетки в духовке, чтобы очистить их отдельно, а затем протрите саму технику влажной тряпкой. При необходимости используйте лопатку, чтобы соскоблить пригоревшие остатки.
- Затем переходите к нанесению очищающего средства. В контейнере смешайте ½ стакана пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. С помощью чистой ткани или губки нанесите средство на внутренние стенки прибора, не касаясь зон нагрева. Дайте средству подействовать не менее 2 часов, пока пищевая сода расщепляет жир.
- После обрызгайте уже затвердевшую пасту горячей водой из пульверизатора, после чего проведите губкой по проблемным участкам.
- После того как вы удалили пищевую соду, распылите уксус, разведенный в небольшом количестве воды, на все поверхности духовки, дайте постоять несколько минут, а затем протрите все тканью, смоченной в горячей воде, или просто бумажным полотенцем.
- Оставьте сохнуть на открытом воздухе, оставив дверцу духовки приоткрытой.
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