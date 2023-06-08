Необычное, но действенное средство для чистки матраса: всего 10-15 минут – и пятна нет

Ключевой ингредиент для лайфхака по очистке матраса найдется в мужской косметичке

На матрасе могут появляться различные пятна, некоторые из них довольно стойкие. Однако не спешите идти в химчистку: можно привести матрас в порядок и в домашних условиях. Если действовать быстро, то любые следы можно легко вывести без стиральной машины.

Чтобы очистить матрас от пятен, используйте косметическое средство – пену для бритья. Звучит необычно, но лайфхак точно сработает, передает Express.

Как только матрас загрязнился, нужно очистить его от пятна. Для этого попробуйте нестандартный способ с помощью пены для бритья. Вы можете удивиться, но этот крем на самом деле является одним из лучших чистящих средств для матрасов.

Как вывести пятно с матраса с помощью пены для бриться? Нанесите продукт на загрязненный участок и оставьте на матрасе на 10-15 минут, прежде чем вытереть чистой губкой. Так спирт, который содержится в креме для бритья, впитается и сможет удалить пятно.

Стоит отметить, что метод отлично работает со свежими загрязнениями. Однако трюк поможет справиться и с пятнами, которые "живут" на матрасе несколько лет.

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