Средства для уборки нуждаются в очистке: идеальный способ продлить срок службы швабры

Грязь и неприятный запах вмиг пропадут

Все любят порядок в доме. Но часто забывают о том, что в очистке нуждаются и непосредственно сами инструменты, которыми наводят чистоту. Одним из часто используемых предметов в доме является швабра. Конечно же после мытья полов ее обычно споласкивают, но вряд ли регулярно тщательно ее очищают. А ведь со временем насадка швабры становится не просто грязной, но еще и начинает вонять.

Но есть простой способ решить сразу две эти проблемы и продлить срок службы швабре.

Как правильно чистить швабру

Вам понадобится пятновыводитель с активным кислородом и уксус, который очень часто используют в уборке дома. Наполните ведро горячей водой и осторожно добавьте оба продукта. Убедитесь, что вы хорошо их перемешали.

После этого окуните швабру в раствор и оставьте на некоторое время. Перемещайте швабру внутри ведра, чтобы насадка впитала чистящие вещества. Спустя несколько минут вы заметите, что швабра стала значительно чище, а пятна исчезли. Тогда можно вынуть швабру из воды и промыть ее чистой водой.

Этот способ очистки подходит как для швабр и с хлопковой, и с фибровой насадкой.

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