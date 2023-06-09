Как превратить любое блюдо в ресторанное: поможет один ингредиент

Попробуйте — и вы не пожалеет

Некоторые считают, что вкусно питаться можно только в ресторанах, а лучшая еда – приготовленная специалистами-поварами. Конечно, никто не сомневается в их профессионализме, но приготовить настоящий шедевр может каждый кулинар на своей кухне.

Оказывается, всего один ингредиент может превратить каждое обычное блюдо в ресторанное. Вместе с Рixelinform расскажем, как сделать абсолютно все блюда втрое вкуснее.

Как улучшить вкус блюд

Вам нужен только один ингредиент. Эту хитрость активно используют кулинары в странах Азии. В большинстве своих рецептов они добавляют кунжутное масло.

Этот ингредиент дополняет многие азиатские блюда: и супы, и салаты, и пасты, фарш. С кунжутным маслом даже выпечка приобретает особый аромат – достаточно лишь смазать им тесто.

Этот продукт обычно находится под рукой у опытных кулинаров. Зная о таких способностях, они сразу закупают несколько баночек, но размещают их подальше от источников тепла.

Правильные условия хранения предохранят от выветривания запаха кунжутного масла, ведь это главная особенность продукта. Без нее мясные блюда, выпечка и другие угощения не приобретут особого вкуса и аромата.

Ранее мы рассказывали о главных кулинарных лайфхаках, которые используют шеф-повара. С ними вы будете готовить идеально!