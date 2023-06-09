Помойте руки… зубной пастой: когда лучше всего использовать средство для полости рта

В определенных случаях мыло не всегда помогает

Зубная паста всегда используются для обеспечения гигиены. В то время как обычное мыло может быть полезным и в решении бытовых вопросов, зубная паста может наноситься не только на зубы.

Кто бы знал, что очищающим средством для полости рта полезно мыть руки, пишет ukr.media. Узнайте, в каком случае зубная паста окажется более эффективной, чем мыло.

Зачем мыть руки зубной пастой

Люди, которые любя готовку, часто сталкиваются с проблемой неприятного и сильного запаха, который остается на их руках, когда это происходит после нарезки рыбы или лука. Обычное мыло нередко не помогает избавиться от этого запаха. В этом случае можно использовать зубную пасту.

Просто нанесите небольшое количество пасты на кожу рук, тщательно потрите ладони друг о друга и затем смойте остатки водой. Другими словами, следует поступать так же, как при обычной процедуре мытья рук с мылом. Результат не заставит себя долго ждать: запах лука или рыбы сразу исчезнет с ладоней.

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