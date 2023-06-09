Сделать ванну сияющей и вернуть ей блеск вам помогут два простейших продукта: хитрый трюк

Используя этот трюк, вы сможете сохранить свою ванну белой и чистой

Чтобы ваша ванна снова стала белоснежной, не нужно бросаться на различные агрессивные химические средства. Все потому, что на вашей кухне уже есть два продукта, которые в сочетании могут помочь вам вернуть блеск и белизну грязной ванне.

Чтобы сохранить вашу ванну и защитить ее от абразивных чистящих средств, существует простой и эффективный метод. Вам нужны только уксус и жидкость для мытья посуды, пишет портал santeplus.

Как очистить ванну до блеска

Налейте 30 мл уксуса в глубокую емкость и нагрейте его в микроволновой печи в течение одной минуты. После нагрева перелейте его в бутылку с распылителем и добавьте 15 мл жидкости для мытья посуды. Смешайте все вместе, осторожно встряхнув бутылку. Затем распылите раствор на ванну и оставьте на 30 минут. И после протрите поверхность губкой, прежде чем смыть теплой водой.

Отметим, что этот чистящий раствор также можно использовать для очистки душа и раковины, в частности, благодаря противоизвестковым и антисептическим свойствам белого уксуса.

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