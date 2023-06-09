Протрите пятна от дезодоранта капроновыми колготами: результат приятно удивит

Простой способ избавиться от следов дезодоранта на одежде без стирки

Дезодорант — незаменимое средство гигиены. В теплое время года они являются настоящим спасением от неприятных запахов пота. В то же время у дезодорантов есть один существенный недостаток — они оставляют следы на одежде.

Избавиться от белых пятен от дезодоранта помогает стирка. При чем успех мероприятия зависит от того, насколько давно появилось пятно. Если постирать вещь нет возможности, поможет сухая чистка с помощью подручных средств.

Одно из таких средств — старые капроновые колготы, пишет Onegoodthingbyjillee.

Как бы странно это ни звучало, колготки — отличный "ластик" для следов от дезодоранта или пятен на одежде. Кроме того, они не оставляют никаких ворсинок, как туалетная бумага и салфетки, а значит могут применяться для очистки темных вещей.

Протрите загрязнение скомканными колготами и пятно от дезодоранта исчезнет.

Еще одно подручное средство, которое поможет избавиться от следов дезодоранта на одежде — салфетки для сушки. Как и колготы, салфетка сотрет следы дезодоранта и при этом не оставит следов на ткани и не повредит ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще эффективно применить капроновые колготы в быту.