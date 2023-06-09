Чтобы снять в одно движение: два хитрых способа, чтобы пленка сама отстала от печени

Больше не придется тратить много времени

Мы рассказывали, как смягчить печень без молока. Но перед этим его следует зачистить от пленок. В зависимости от печени и навыков кулинара это не всегда просто.

Но простая уловка поможет навсегда забыть о проблеме и ускорить процесс подготовки субпродукта. Детальнее рассказали на Pixelinform.

Пленку снимают, чтобы блюдо из печени получилось нежным и вкусным. Существует два способа, как сделать это без лишней мороки.

Холод

Кусочек печени отправляют в морозильную камеру. Ненадолго – на 20 мин. За это время пленка станет жестче, так что снять ее будет гораздо легче.

Высокая температура

Подогрев тоже поможет. Для применения этого способа в миску набирают тёплую воду и кладут туда печень на 2-3 мин. После этого пленка станет мягче, сцепится, поэтому ее также легко удалить.

Полезные советы

Легкую кислинку блюду из печени даст замачивание — если залить продукт простоквашей, кефиром или сывороткой. Вкус не будет кислым, но станет богаче. Если вымочить в ряженке, это подарит печени тонкую нотку топленого молока и сливочный вкус.

Печень, как и другие субпродукты, – идеальный способ разнообразить свое меню. Мы рассказывали, как приготовить из нее вкусные оладьи.