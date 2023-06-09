Нагар с гриля сойдет в один миг: неожиданный метод очистки

Простейший способ очистить решетку гриль

Приготовленные на гриле мясо, рыба и овощи очень вкусные. Но после наслаждения этими блюдами остается грязная работа — почистить решетку гриль. Эту процедуру очень часто откладывают на следующий день.

За это время жир и нагар въедаются в покрытие и отмыть их становится сложнее, чем если бы гриль мыли еще теплым. Простейший способ — использовать агрессивное чистящее средство. Но натуральные средства не хуже справляются с задачей очистить решетку от нагара.

Для эффективного очищения гриля подойдет рассол. Замочите решетку в рассоле и буквально за полчаса кислоты растворят весь жир. После этого нужно будет пройтись по поверхности мочалкой и промыть водой.

Предотвратить появление нагара на решетке гриля поможет небольшая хитрость. Протрите решетку растительным маслом. Кусочки еды не будут приставать и обгорать, и их не придется отдирать металлическим ершиком или ножом.

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