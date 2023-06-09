Ваш чайник снова будет сиять: как за 20 минут избавиться от налета и накипи

Чтобы получить чистый чайник, просто используйте правильные средства

Чтобы ваш чай или утренний кофе не был испорчен каким-либо привкусом, нужно тщательно чистить чайник и удалять всю накипь, особенно если вы им пользуетесь каждый день. Это не всегда легко сделать, однако, к счастью, есть один простой лайфхак, который с легкостью справиться с этой проблемой.

Ключом к решению проблемы с накипью внутри чайников являются обезжиривающие и антиизвестковые свойства некоторых продуктов, пишет santeplus. Отличный ингредиент, который наделен всеми этими качествами — это лимонная кислота. Ее абразивность и способность противостоять известняку делают кислоту мощным средством для удаления накипи.

Чтобы получить максимальную отдачу от этого продукта, наполните чайник раствором из равных частей воды и лимонного сока. Вскипятите раствор, затем выключите чайник или, по крайней мере, подождите, пока он не отключится автоматически. Дайте раствору подействовать в течение 20 минут, затем вылейте чистящий раствор из чайника.

Затем дайте прибору остыть, прежде чем чистить внутреннюю часть. Протрите внутреннюю часть чайника неабразивной губкой, чтобы удалить оставшиеся минеральные остатки. Особое внимание уделите областям вокруг носика. Для лучшего эффекта, можно смочить губку в уксусе.

После наполните чайник наполовину водой для ополаскивания. Доведите до кипения и вылейте воду в раковину. Повторите операцию столько раз, сколько необходимо.

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