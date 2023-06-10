Вы раньше не знали, но это работает: как хранить зелень в холодильнике без воды

Никаких банок с водой в холодильнике!

Лето — пора большого разнообразия фруктов, овощей и зелени. Особенно разнообразием зелени хочется наслаждаться подольше.

Однако при неправильном хранении она достаточно быстро вянет. Вместе с "Главредом" расскажем, как охранить зелень дольше, не используя при этом банку с водой.

Как хранить зелень в холодильнике без банки с водой

Для этого можно использовать простой пакет. Попробуйте сбрызнуть зелень холодной водой и завернуть в обычный маленький пакет. Важно делать это неплотно и хранить пакет с зеленью в отделении для овощей.

Также зелень можно хранить в контейнере. Сделать это достаточно просто. Для начала нужно убрать с пучка зелени все желтые и вялые листья. Затем зелень необходимо поместить в пластиковый контейнер с крышкой и завернуть его в бумажное полотенце. Упакованный контейнер нужно хранить в холодильнике, а температура в нем должна составлять +2 градуса.

Помимо прочего, довольно популярным является способ хранения зелени в полотенце. Для этого необходимо намочить полотенце холодной водой и выжать до просто влажного, но не мокрого состояния. Затем нужно аккуратно распределить зелень по всему периметру полотенца и завернуть его в рулон. Полотенце положить в холодильник.

Ранее мы рассказывали, нужно ли мыть упакованную зелень. Наконец ответ на важный вопрос найден.