Как сохранить прохладу в квартире летом: доступные лайфхаки

Справиться с жарой в квартире можно без кондиционера

Наступило лето и несмотря на все прекрасное, что в нем есть, оно принесло жару. При наличии дома кондиционера высокие температуры переносить несложно. Но если такое чудо техники отсутствует, нужно постараться, чтобы устроить прохладу в своей квартире.

На самом деле сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Воспользуйтесь проверенными советами и убедитесь в этом сами.

Закройте окна и жалюзи. Чтобы в доме было прохладно, старайтесь держать окна закрытыми до тех пор, пока солнце не достигнет пика. Это поможет предотвратить попадание горячего воздуха в комнату. И не забывайте задергивать жалюзи или держать шторы задернутыми, чтобы защитить помещение от жары. Открывать их лучше в конце дня, когда солнце ушло на спад.

Используйте вентилятор. В жару лучше всего использовать вентилятор с функцией охлаждения воздуха. Если такой функции нет, поставьте перед ним чашу с ледяной водой.

Если комната небольшая, расставьте по ней емкости со льдом, либо глубокие тарелки с охлажденной водой. Через некоторое время температура воздуха в помещении снизится.

Для поддержания прохлады повесьте мокрую простыню перед открытым окном или в дверном проеме на балконе.

Ограничьте использование бытовых приборов. Стиральная и посудомоечные машины очень сильно нагреваются в процессе работы и воздух вокруг них тоже становится значительно теплее. То же касается духовки, утюга и других электроприборов.

Используйте отражающую теплоизоляционную оконную пленку. Она не очень дорого стоит, не портит внешний вид окон и не создает ощущение темноты.

Ранее "Телеграф" делился советами, которые помогут перенести жаркие дни в комфорте.