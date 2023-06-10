Зачем класть зубную пасту в сливной бачок унитаза

Туалет заблагоухает без освежителя

В интернете доступно огромное количество советов и хитростей, касающихся поддержания чистоты в ванной комнате. Особенно популярными стали рекомендации по использованию зубной пасты для борьбы с неприятными запахами, исходящими из унитаза.

Это более простой и бюджетный лайфхак, о котором знают далеко не все хозяйки, пишет "Хочу". Некоторые люди используют аэрозольные освежители воздуха, в то время как другие приобретают специальные таблетки для унитаза и расставляют ароматические свечи по всей ванной комнате. Мы же предлагаем положить зубную пасту в бачок унитаза.

Как это работает

Вместо того чтобы выбрасывать практически использованную зубную пасту, можно использовать ее как простой и эффективный ароматизатор. Для этого нужно проколоть многочисленные отверстия в тюбике с помощью иглы, а затем поместить его в сливной бачок унитаза. Каждый раз при смыве в ванной комнате будет распространяться приятный аромат, который сможет скрыть неприятные запахи.

Но…

Во-первых, лучше выбирать упаковку зубной пасты с ярким ароматом. Будет хорошо, если в составе пасты будет присутствовать мята. Во-вторых, важно понимать, что остатки пасты не справятся с серьезными загрязнениями. Они не предназначены для дезинфекции сантехники и не могут заменить специальные средства, предназначенные для этой цели.

Нет смысла спорить, что туалет является пространством, которое сложно проветрить. Ранее "Телеграф" писал, как приготовить "пахучку" для унитаза в домашних условиях.