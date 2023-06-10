Китайский способ варки яиц: скорлупа будет отлетать сама собой

Говорят, так гораздо проще

Яйца – это универсальный продукт. Вареными их добавляют в салаты, такие как немецкий яичный салат-намазка, в начинку для выпечки и т.п. Но часто их сложно очистить от скорлупы.

Считается, что хуже всего чистятся очень свежие яйца. Однако есть один секрет, который может облегчить дело. Этим секретом пользуются китайцы – они утверждают, что европейцы допускают перед варкой одну большую ошибку. Подробнее рассказали на "Главреде".

Как правильно варить яйца

Многие достают яйца из холодильника, бросают их в холодную воду и сразу ставят на плиту. Впрочем, китайцы утверждают, что так поступать нельзя.

Яйца оставить в воде хотя бы на 10 минут. Только после этого кастрюльку можно ставить на огонь.

Когда яйца сварятся, из них нужно слить горячую воду и несколько раз промыть холодной водой. Уже сваренные яйца нужно снова оставить в холодной воде минут 10, и только после этого чистить.

С этим бесхитростным алгоритмом яйца будут просто чиститься и не приставать к скорлупе. Также мы рассказывали, как готовить вкусную яично-луковую намазку.